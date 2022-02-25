Федоров о баннере «Путин – наш президент»: «Мне идея понравилась»

Сергей Федоров поддержал идею баннера в поддержку Владимира Путина.
Сегодня состоялся контрольный матч между ЦСКА и «Спартаком» (0:5).
За скамейкой запасных ЦСКА был вывешен баннер с логотипом клуба и надписью «Путин – наш президент». За скамейкой «Спартака» висел плакат с такими же словами.
– Как родилась идея вывесить баннеры со слоганом «Путин – наш президент»? Они висели на лавке и ЦСКА, и «Спартака».
– Не скажу, что владею информацией. Но она мне понравилась, – заявил главный тренер ЦСКА.
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.
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