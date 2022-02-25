Федоров о баннере «Путин – наш президент»: «Мне идея понравилась»

поддержал идею баннера в поддержку Владимира Путина.

Сегодня состоялся контрольный матч между ЦСКА и «Спартаком» (0:5).

За скамейкой запасных ЦСКА был вывешен баннер с логотипом клуба и надписью «Путин – наш президент». За скамейкой висел плакат с такими же словами.

– Как родилась идея вывесить баннеры со слоганом «Путин – наш президент»? Они висели на лавке и ЦСКА, и «Спартака».

– Не скажу, что владею информацией. Но она мне понравилась, – заявил главный тренер .

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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