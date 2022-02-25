Федоров об Олимпиаде: «Не смогли раскрутить наш игровой маховик. Было много переживаний при отсутствии боевой подготовки»

высказался о критике в адрес сборной России.

Российская команда проиграла финнам со счетом 1:2 в финале Олимпиады-2022.

– Что вам дала как клубному тренеру?

– Это огромный опыт. И уровень Олимпиады соответствовал тому, что мы предполагали. Я обогатился в плане технико-тактических моментов. Порадовало и то, что как тренеры мы проповедовали правильные тенденции.

– Но ваc критиковали за закрытый, не слишком интересный хоккей.

– Я уважаю любое мнение. Но в реалиях Пекина было сложнее играть в тот хоккей, который мы показали на домашнем этапе .

На Олимпиаде мы не смогли раскрутить наш игровой маховик. Мешало отсутствие боевой практики, а также постоянные переживания о том, кто какие анализы получит каждый день.

Кроме того, мы 17 января не приехали на сборы полным составом. Было много переживаний при отсутствии боевой подготовки. А когда мы приехали на Олимпиаду, на наши плечи опустилось давление. Особенно на плечи игроков. И получилось то, что получилось, – сказал тренер сборной России.