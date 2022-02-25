Кожевников о КХЛ: «Наступает время открывать двери таким клубам, как «Югра»

Александр Кожевников считает, что КХЛ должна открывать двери таким клубам, как «Югра».

– Считаю, что для КХЛ наступает время открывать двери таким клубам, как «Югра». Тем более что он на постоянной основе воспитывает игроков для сборной, в том же Пекине из хоккеистов команды Алексея Жамнова Ханты-Мансийск прошли Гусев, Марченко, Чибисов, Телегин и Билялов.

Будем давать дорогу клубам-производителям – сможем выправить ситуацию в нашем хоккее.

– «Югра» второй сезон подряд возьмет Кубок Петрова?

– ВХЛ – более плотная и непредсказуемая лига, чем КХЛ, в «вышке» много равных по финансам клубов, выиграть второй раз кряду там очень тяжело.

Та же «Югра» после 10:1 в следующем матче дожала «Барс» лишь в овертайме – 2:1. А еще есть и другие экс-клубы КХЛ – Новокузнецк, который строит новую арену, и «Лада», их возможности ничуть не меньше, чем у других лидеров. Я вам скажу, что битва в ВХЛ будет не менее жесткая, чем в КХЛ, где, кстати, тоже произошло выравнивание, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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