Кожевников о КХЛ: «Наступает время открывать двери таким клубам, как «Югра»

Теги Лада Металлург Нк Сборная России по хоккею КХЛ Югра Александр Кожевников Никита Гусев ВХЛ Кубок Петрова Тимур Билялов Андрей Чибисов Кирилл Марченко Сергей Телегин Хоккей

Александр Кожевников считает, что КХЛ должна открывать двери таким клубам, как «Югра».

– Считаю, что для КХЛ наступает время открывать двери таким клубам, как «Югра». Тем более что он на постоянной основе воспитывает игроков для сборной, в том же Пекине из хоккеистов команды Алексея Жамнова Ханты-Мансийск прошли Гусев, Марченко, Чибисов, Телегин и Билялов.

Будем давать дорогу клубам-производителям – сможем выправить ситуацию в нашем хоккее.

– «Югра» второй сезон подряд возьмет Кубок Петрова?

– ВХЛ – более плотная и непредсказуемая лига, чем КХЛ, в «вышке» много равных по финансам клубов, выиграть второй раз кряду там очень тяжело. 

Та же «Югра» после 10:1 в следующем матче дожала «Барс» лишь в овертайме – 2:1. А еще есть и другие экс-клубы КХЛ – Новокузнецк, который строит новую арену, и «Лада», их возможности ничуть не меньше, чем у других лидеров. Я вам скажу, что битва в ВХЛ будет не менее жесткая, чем в КХЛ, где, кстати, тоже произошло выравнивание, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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