Панин – Амирову: «Весь мир тебя поддерживает. Знай, что мы всегда с тобой и ты всегда с нами»

Теги Салават Юлаев травмы Григорий Панин КХЛ соцсети Родион Амиров Хоккей

Игроки «Салавата Юлаева» записали видео в поддержку Родиона Амирова.
 
«Амир, здесь собрались все твои пацаны, все друзья, которые тебя очень сильно поддерживают.

Не только они, но и весь мир тебя поддерживает. У нас есть шестой игрок – это наши болельщики, а ты наш седьмой игрок.

Поэтому знай, что мы всегда с тобой и ты всегда с нами», – сказал капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин.

Ранее стало известно, что у Амирова обнаружена опухоль головного мозга. 28 января ему был поставлен официальный диагноз. Он лечится в Германии и намерен вернуться в профессиональный хоккей.

20-летний игрок выступает в КХЛ за «Салават Юлаев» на правах аренды из «Торонто».

 
 
 
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Публикация от ХК «Салават Юлаев» (@hcsalavat)

У 20-летнего игрока «Салавата» и «Торонто» нашли опухоль мозга. Он проходит химиотерапию, тренируется и верит, что вернется

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