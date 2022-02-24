Амиров про опухоль: «Нелегкие времена, но с Богом я стану победителем. В Германии прохожу процедуры, 3 раза в неделю выхожу на лед, много сплю»

рассказал о своих буднях на фоне обнаружения опухоли головного мозга.

«Хочу сказать всем огромное спасибо за слова поддержки! Вчера вы взорвали мой директ, я действительно не ожидал такого. Да, сейчас нелегкие времена, но я убежден, что победа близко, тем более с такой поддержкой!

Сейчас я в Германии с родителями. Прохожу все необходимые медицинские процедуры, тренируюсь на земле, три раза в неделю выхожу на лед – все с учетом предписаний врачей. Собаку вот недавно мою любимую привезли, гуляем вместе, играем. Много сплю. Пока новости такие.

Еще раз: спасибо каждому от меня и моих родителей за участие и теплые слова. С Богом я все пройду и стану победителем. Всех обнял, приподнял, покружил», – написал форвард .

В нынешнем сезоне хоккеист провел 10 игр и набрал 3 (1+2) очка. Он не играет с 3 января.

«Торонто» выбрал россиянина на драфте НХЛ-2020 в первом раунде под 15-м общим номером.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rodion Amirov (@amirovrodya)

У 20-летнего игрока «Салавата» и «Торонто» нашли опухоль мозга. Он проходит химиотерапию, тренируется и верит, что вернется