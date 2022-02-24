Морозов об опухоли мозга у Амирова: «Всей нашей хоккейной семьей переживаем за Родиона и желаем ему выздоровления»

Алексей Морозов поддержал , у которого нашли рак мозга.

У 20-летнего хоккеиста была обнаружена опухоль головного мозга. 28 января ему был поставлен официальный диагноз. Он лечится в Германии и намерен вернуться в профессиональный хоккей.

«Всегда неприятно получать такие новости, особенно о 20-летнем парне, который находится в самом начале своего профессионального пути.

Мы всей нашей хоккейной семьей переживаем за Родиона и желаем ему скорейшего выздоровления, чтобы он вернулся на лед и радовал нас своей игрой.

Родион, мы с тобой!» – сказал президент КХЛ.

У 20-летнего игрока «Салавата» и «Торонто» нашли опухоль мозга. Он проходит химиотерапию, тренируется и верит, что вернется