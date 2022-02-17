Тардиф об МЧМ-2023: «Россия умеет проводить турниры высокого уровня. В целом в Новосибирске и Омске все готово»

Президент ИИХФ Люк Тардиф высказался касательно проведения МЧМ-2023 в России.

Турнир пройдет в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.

«Все понимают, что Россия умеет проводить турниры высокого уровня. Да, у нас еще будут визиты с инспекцией, но, в целом, все готово для проведения молодежного чемпионата мира-2023 в Новосибирске и Омске.

Так как мы проведем молодежный чемпионат мира-2022 в августе, то в России сыграют десять команд, и сборная Беларуси сможет принять участие в турнире вместо команды, которая покинет элиту в августе. Что касается организационной части, я ни капли не сомневаюсь в России», – сказал Тардиф.

В Новосибирске опять сломались часы обратного отсчета до МЧМ-2023. Прошлая поломка была 6 февраля