Новосибирская область потратит около 300 млн рублей на проведение МЧМ-2023

На проведение МЧМ-2023 в Новосибирске в бюджете региона заложено около 300 млн рублей.

Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

– На МЧМ мы ожидаем 10 команд-участниц, но окончательный список будет сформирован позже.

В случае с чемпионатом по волейболу ряд финансовых вопросов с транспортом и волонтерами федеральный организационный комитет забирает на себя. В хоккее основную долю расходов обеспечивает регион – начиная от зимней и летней одежды для волонтеров и заканчивая церемонией открытия и закрытия соревнований.

В бюджете региона в целом на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею (организацию, работу волонтеров, логистику, церемонии, встречу спортсменов и их размещение) заложено около 300 млн рублей.

– Будут ли уже действующие спортивные объекты временно переоборудоваться под нужды чемпионатов?

– По сути, в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею будет задействована только одна ледовая арена. Если кто-то из команд приедет раньше, то для тренировок может быть задействован ЛДС «Сибирь», реконструкция которого частично была проведена в прошлом году и будет продолжена летом 2022-го. Комплекс сегодня отвечает всем международным требованиям.

– Как планируется использовать ледовую арену после проведения чемпионата?

– Объект будет находиться на балансе государственного автономного учреждения «Новосибирск-Арена». После чемпионата комплекс будет использоваться в качестве домашней арены для хоккейного клуба «Сибирь», предполагается, что здесь же разместится областная школа олимпийского резерва по хоккею.

Возможно, здесь же будет открыта областная школа фигурного катания, этот вопрос сегодня обсуждается. Пока ее у нас нет, до сегодняшнего дня в Новосибирской области не было набора тренеров по этой дисциплине в достаточном количестве. В то же время спрос растет, и это направление также необходимо развивать

Сама по себе арена многофункциональная и за четыре-пять часов может трансформироваться под любое мероприятие: можно будет проводить российские чемпионаты и по фигурному катанию, и по хоккею, борьбе, боксу, а также музыкальные концерты, световые и проекционные шоу, – сказал Ахапов.

Напомним, МЧМ-2023 пройдет в Новосибирске и Омске. Для этого в двух городах ведется строительство новых ледовых арен.