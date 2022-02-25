«Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина

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«Йокерит» не примет участия в плей-офф КХЛ в сезоне-2021/22.

Сегодня, 25 февраля, клуб уведомил лигу о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина.

В регулярном чемпионате «Йокерит» занял третье место в таблице Запада и должен был сыграть со «Спартаком» в первом раунде плей-офф.

КХЛ отмечает, что решение о первом раунде пар Западной конференции будет объявлено дополнительно.

Вчера сообщалось, что «Торпедо» может заменить «Йокерит» в розыгрыше Кубка Гагарина.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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