«Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина

«Йокерит» не примет участия в плей-офф КХЛ в сезоне-2021/22.
Сегодня, 25 февраля, клуб уведомил лигу о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина.
В регулярном чемпионате «Йокерит» занял третье место в таблице Запада и должен был сыграть со «Спартаком» в первом раунде плей-офф.
КХЛ отмечает, что решение о первом раунде пар Западной конференции будет объявлено дополнительно.
Вчера сообщалось, что «Торпедо» может заменить «Йокерит» в розыгрыше Кубка Гагарина.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.
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