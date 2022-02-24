Кожевников о том, что «Йокерит» может не доиграть сезон: «Они из суверенного государства, сами все хорошо знают. Пускай отдохнут ребята»

высказался о том, что «Йокерит» может не доиграть сезон .

Ранее стало известно, что финский клуб принял решение не продолжать участие в текущем чемпионате. Официально об этом должны объявить в четверг вечером или в пятницу.

– Главное, что «Спартак» попадает в плей-офф, а все остальное вторично.

Если честно, то это их личное дело. Что я буду к ним влезать? Они из суверенного государства, сами все хорошо знают. Пускай отдохнут ребята, если так хочется.

– Станет ли без них плей-офф менее ярким?

– Они не очень уж часто преодолевали барьер 1/8 финала, так что мне тут сложно сказать.

А если первый раунд выиграют, то во втором всегда без сопротивления все «сливают». И так постоянно», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

В регулярном чемпионате занял третье место в Западной конференции и должен сыграть со «Спартаком» в первом раунде плей-офф.