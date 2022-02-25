Александр Кожевников: «Благодаря КХЛ «Йокерит» прогрессировал, и сборная Финляндии, собранная на его базе, забрала у нас Олимпиаду»

Александр Кожевников высказался о том, что «Йокерит» и рижское «Динамо» могут покинуть .

Ранее появилась информация о том, что финский клуб принял решение не продолжать участие в текущем чемпионате. Официально об этом должны объявить в четверг вечером или в пятницу.

– Вообще не понимаю, почему в прессе так много внимания уделяется обсуждению возможных демаршей «Йокерита» и рижского «Динамо».

Рига, которая все последние годы тянула Западную конференцию КХЛ на дно, для нас совсем не потеря. Да, в отличие от у «шутов» есть свое хоккейное лицо, но при этом «Йокерит» слишком капризен и любит играть в околополитические игры.

– Кем КХЛ может заменить эти клубы?

– А вы посмотрите на плей-офф , который недавно как раз стартовал. Отличный турнир с большим количеством интересных команд, в четырех сериях счет равный – 1-1.

Думаю, что благодаря КХЛ «Йокерит» прогрессировал, и сборная Финляндии, собранная на его базе, на прошлой неделе забрала у нас . Так почему бы его место не занять тем российским центрам, которые воспитывают молодежь и тоже готовы к развитию? Может, тогда и вернем себе в Милане-2026 титул олимпийских чемпионов? – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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