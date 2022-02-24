Алексей Шевченко: «Все мысли Гончара перед финалом были связаны не с результатом, а с тем, чтобы ему купили удобные билеты в Америку»

Алексей Шевченко заявил, что тренеру Сергею Гончару была безразлична сборная России.

Российская команда проиграла финнам со счетом 1:2 в финале Олимпиады-2022.

Ранее журналист сообщил, что по ходу турнира Гончар стал главным тренером сборной.

«Мне рассказывали знакомые, свидетели этого разговора. Все мысли Гончара перед финалом были связаны не с финалом, не с результатом матча, а с тем, чтобы ему купили удобные билеты в Америку.

Не очень красивая история, на мой взгляд, доказывающая, что ему на эту сборную и команду было совершенно все равно», – сказал Шевченко.

Советская система задала вредный вектор нашему хоккею. Сейчас мы встаем на те же рельсы – и едем в стену

Шевченко об Олимпиаде: «Гончар стал главным тренером в какой-то момент. Именно он устроил хоккей, от которого нас тошнило»