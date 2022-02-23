Пашков о штабе Жамнова: «Ничего внятного не слышим, мелькают только обиды. Если опять будет имитация работы из Флориды, надо ставить на Знарка»

считает, что штаб Жамнова должен изменить стиль своей работы.

Олимпийский чемпион предложил вернуть в сборную России Олега Знарка, если этого не произойдет.

– Какой, на ваш взгляд, должны быть судьба штаба ?

– Это очень серьезный вопрос. Жамнов и его помощники получили в Пекине бесценный опыт. Но теперь очень многое зависит от того, сможет ли штаб извлечь необходимые уроки и начать расти в профессиональном плане.

Потенциал этого роста должны показать выступления наших тренеров в прессе, их детальный отчет на экспертном совете, разбор допущенных ошибок. Но пока ничего внятного мы, к сожалению, не видим и не слышим. Мелькают только обиды – например, от . Возникает вопрос: а насколько адекватно штабом восприняты итоги Олимпиады?

– Что посоветуете штабу?

– Уже говорил о том, что осенью штаб Жамнова и Ковальчука должен был начинать свою работу еще на втором этапе Евротура, но он предпочел отправиться в НХЛ. Может, как раз нескольких дополнительных матчей против финнов, шведов и К этим тренерам и не хватило для золота Пекина?

Поэтому если и сейчас Ковальчук, Жамнов, Гончар, Малахов и прочие опять захотят работать из Флориды, то эксперимент пока не поздно нужно прекращать. Толку не будет.

– Но в Хельсинки приедут и некоторые игроки из НХЛ.

– Не нужно повторять ошибки прежних лет, костяк сборной как минимум из двух пятерок должен быть сформирован через игры и Евротура. Ковальчук и Ко теперь должны прописаться здесь – в Москве, Череповце, Магнитогорске, Санкт-Петербурге. Именно здесь нужно смотреть игроков, анализировать, расти...

А встречи со звездами эффектны, но по большому счету это имитация работы. Мы и без встреч все об Овечкине и других наших суперзвездах знаем.

– Готов ли нынешний штаб прописаться не в Майами, а в Череповце?

– Повторюсь, надо дождаться отчета и увидеть настрой. Но если уверенности в этом штабе не возникнет, то, на мой взгляд, нужно делать очевидную в данной ситуации ставку на Олега Знарка. До чемпионата мира в Хельсинки остается, по сути, лишь два месяца, времени на эксперименты нет, нужен опыт, – сказал Пашков.