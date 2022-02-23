Пашков о штабе Жамнова: «Ничего внятного не слышим, мелькают только обиды. Если опять будет имитация работы из Флориды, надо ставить на Знарка»

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Александр Пашков считает, что штаб Жамнова должен изменить стиль своей работы. 

Олимпийский чемпион предложил вернуть в сборную России Олега Знарка, если этого не произойдет. 

– Какой, на ваш взгляд, должны быть судьба штаба Алексея Жамнова?

– Это очень серьезный вопрос. Жамнов и его помощники получили в Пекине бесценный опыт. Но теперь очень многое зависит от того, сможет ли штаб извлечь необходимые уроки и начать расти в профессиональном плане. 

Потенциал этого роста должны показать выступления наших тренеров в прессе, их детальный отчет на экспертном совете, разбор допущенных ошибок. Но пока ничего внятного мы, к сожалению, не видим и не слышим. Мелькают только обиды – например, от Ильи Ковальчука. Возникает вопрос: а насколько адекватно штабом восприняты итоги Олимпиады? 

– Что посоветуете штабу?

– Уже говорил о том, что осенью штаб Жамнова и Ковальчука должен был начинать свою работу еще на втором этапе Евротура, но он предпочел отправиться в НХЛ. Может, как раз нескольких дополнительных матчей против финнов, шведов и К этим тренерам и не хватило для золота Пекина?

Поэтому если и сейчас Ковальчук, Жамнов, Гончар, Малахов и прочие опять захотят работать из Флориды, то эксперимент пока не поздно нужно прекращать. Толку не будет.

– Но в Хельсинки приедут и некоторые игроки из НХЛ.

– Не нужно повторять ошибки прежних лет, костяк сборной как минимум из двух пятерок должен быть сформирован через игры КХЛ и Евротура. Ковальчук и Ко теперь должны прописаться здесь – в Москве, Череповце, Магнитогорске, Санкт-Петербурге. Именно здесь нужно смотреть игроков, анализировать, расти...

А встречи со звездами НХЛ эффектны, но по большому счету это имитация работы. Мы и без встреч все об Овечкине и других наших суперзвездах знаем. 

– Готов ли нынешний штаб прописаться не в Майами, а в Череповце?

– Повторюсь, надо дождаться отчета и увидеть настрой. Но если уверенности в этом штабе не возникнет, то, на мой взгляд, нужно делать очевидную в данной ситуации ставку на Олега Знарка. До чемпионата мира в Хельсинки остается, по сути, лишь два месяца, времени на эксперименты нет, нужен опыт, – сказал Пашков. 

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