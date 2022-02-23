Шевченко об Олимпиаде: «В какой-то момент главным тренером стал Гончар. Именно он устроил хоккей, от которого нас тошнило»

заявил, что на сборную России возглавлял .

Российская команда проиграла финнам со счетом 1:2 в финале Олимпиады-2022.

«Я не против Жамнова. Единственное, что ему нужно сделать, – это найти правильных помощников. Как мне стало известно, этот унылый хоккей – это даже не Кудашов. Его отодвинули ближе к плей-офф. Главным тренером неожиданно стал Сергей Гончар.

В какой-то момент произошло так, что именно Гончар стал тренировать команду. И раньше у него было большое влияние на тактику, построения. Не хочу защитить Жамнова. Если ты главный тренер, то должен все определять. Но мы прекрасно понимаем, что Жамнов – не тренер. У него не было опыта и склонности к тренерству. Получилось, что именно Гончар устроил такой хоккей, от которого нас тошнило. Он заставлял хоккеистов просто выбрасывать шайбу по стеклу», – сказал журналист.