Владимир Плющев: «Жамнов получил все: месяца перерыва в КХЛ, 3-недельный сбор, карт-бланш при выборе помощников. Тренерской работы мы не увидели»

Владимир Плющев оценил работу штаба главного тренера сборной России Алексея Жамнова.

– Что скажете о работе тренерского штаба Алексея Жамнова?

– Жамнов получил все, что было нужно для профессиональной работы – месяц перерыва в чемпионате , трехнедельный сбор в Новогорске, обеспечивший преимущество в физподготовке, карт-бланш при выборе помощников.

К сожалению, качественной тренерской работы мы, на мой взгляд, не увидели. Повторюсь, хоккеисты полностью выложились, но спорт – это не армия, тренеры – не командиры, выкладки для победы недостаточно.

О провальной игре большинства и меньшинства в прессе сказано многое. Это результат эксперимента с найденным на бирже североамериканского труда .

Был наслышан о его восьми симпатичных бригадах большинства, молодые журналисты, помнится, аж плакали от восторга. К сожалению, в Пекине мы не увидели даже одной...

И вообще странно, почему при таких тонких центрфорвардах, как , Алексей Жамнов и , на большинство штаб поставил защитника...

– Ваша итоговая тренерская оценка.

– Штаб Жамнова был собран наспех, из новичков и безработных, странная селекция.

Большой игровой багаж штаба сработал, команда пахала, но именно тренерской работы, тренерской энергетики мы увидели мало. Без кардинального усиления здесь не обойтись, – заявил заслуженный тренер России.