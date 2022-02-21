Владимир Плющев: «Жамнов получил все: месяца перерыва в КХЛ, 3-недельный сбор, карт-бланш при выборе помощников. Тренерской работы мы не увидели»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Кудашов Алексей Жамнов Владимир Плющев Сергей Гончар Сергей Федоров КХЛ Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Владимир Плющев оценил работу штаба главного тренера сборной России Алексея Жамнова.

– Что скажете о работе тренерского штаба Алексея Жамнова?

– Жамнов получил все, что было нужно для профессиональной работы – месяц перерыва в чемпионате КХЛ, трехнедельный сбор в Новогорске, обеспечивший преимущество в физподготовке, карт-бланш при выборе помощников.

К сожалению, качественной тренерской работы мы, на мой взгляд, не увидели. Повторюсь, хоккеисты полностью выложились, но спорт – это не армия, тренеры – не командиры, выкладки для победы недостаточно.

О провальной игре большинства и меньшинства в прессе сказано многое. Это результат эксперимента с найденным на бирже североамериканского труда Сергеем Гончаром.

Был наслышан о его восьми симпатичных бригадах большинства, молодые журналисты, помнится, аж плакали от восторга. К сожалению, в Пекине мы не увидели даже одной...

И вообще странно, почему при таких тонких центрфорвардах, как Сергей Федоров, Алексей Жамнов и Алексей Кудашов, на большинство штаб поставил защитника...

– Ваша итоговая тренерская оценка.

– Штаб Жамнова был собран наспех, из новичков и безработных, странная селекция.

Большой игровой багаж штаба сработал, команда пахала, но именно тренерской работы, тренерской энергетики мы увидели мало. Без кардинального усиления здесь не обойтись, – заявил заслуженный тренер России.

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