Владимир Плющев: «Жамнов получил все: месяца перерыва в КХЛ, 3-недельный сбор, карт-бланш при выборе помощников. Тренерской работы мы не увидели»

Владимир Плющев оценил работу штаба главного тренера сборной России Алексея Жамнова.
– Что скажете о работе тренерского штаба Алексея Жамнова?
– Жамнов получил все, что было нужно для профессиональной работы – месяц перерыва в чемпионате КХЛ, трехнедельный сбор в Новогорске, обеспечивший преимущество в физподготовке, карт-бланш при выборе помощников.
К сожалению, качественной тренерской работы мы, на мой взгляд, не увидели. Повторюсь, хоккеисты полностью выложились, но спорт – это не армия, тренеры – не командиры, выкладки для победы недостаточно.
О провальной игре большинства и меньшинства в прессе сказано многое. Это результат эксперимента с найденным на бирже североамериканского труда Сергеем Гончаром.
Был наслышан о его восьми симпатичных бригадах большинства, молодые журналисты, помнится, аж плакали от восторга. К сожалению, в Пекине мы не увидели даже одной...
И вообще странно, почему при таких тонких центрфорвардах, как Сергей Федоров, Алексей Жамнов и Алексей Кудашов, на большинство штаб поставил защитника...
– Ваша итоговая тренерская оценка.
– Штаб Жамнова был собран наспех, из новичков и безработных, странная селекция.
Большой игровой багаж штаба сработал, команда пахала, но именно тренерской работы, тренерской энергетики мы увидели мало. Без кардинального усиления здесь не обойтись, – заявил заслуженный тренер России.