Депутат Журова о «Йокерите» и возможном переносе МЧМ из России: «Западу не нравится то, что мы делаем, но спорт они никогда не вовлекали, а сейчас начали»

Депутат Светлана Журова высказалась о возможном выходе «Йокерита» из КХЛ.

Ранее фан-клуб опубликовал обращение к руководству финской команды с просьбой покинуть состав участников лиги.

– Не знаю, как хоккейный клуб к этому отнесется. Что, спортсмены хотят получить технические поражения? Думаю, хоккеистам не понравится то, к чему их обязывают. Таким образом политики пытаются делать свои дела руками спортсменов.

– Теоретически из КХЛ может выйти и рижское «Динамо».

– Если один клуб откажется, то начнут отказываться и другие. Сейчас у всех будет такой период определения.

Самое интересное, ничего такого не было, когда была подобная ситуация в Крыму. Там были санкции, но спорт никто не трогал.

Видимо, решили, что одних только санкций мало. Западу не нравится то, что мы делаем, но спорт они никогда не вовлекали, а сейчас начали.

– У России могут отобрать и хоккейный молодежный чемпионат мира-2023, который должен пройти в Омске и Новосибирске.

– В России пройдет много соревнований. Как они собираются все массово бойкотировать? Возможно, у нас заберут все.

– Что мы сможем сделать в этой ситуации?

– А что можно сделать? Будем смотреть по ситуации. Я не люблю говорить о том, что еще не произошло. Насколько я понимаю, там есть юридические нюансы, которые невозможно отменить.

До этого раньше уже пытались какой-то крупный футбольный турнир забрать, но там оказались большие штрафы. В УЕФА сказали: «А кто нам все это компенсирует?»

То есть права Россия, а не те страны, которые рекомендуют не приезжать и не проводить турнир. И вот сейчас УЕФА заявляет, что не собирается ничего отменять, – сказала олимпийская чемпионка.

«Йокерит» не выходит из КХЛ: «Будем внимательно следить за решениями по санкциям. Ситуация сложная»