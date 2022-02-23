Сергей Телегин: «Серебряная медаль для меня в любом случае будет ценной»

высказался о ценности серебряной медали Олимпиады-2022.

проиграла финнам со счетом 1:2 в финале турнира.

– Перед началом сезона вы могли представить, что будете играть на Олимпиаде?

– Не мог представить, естественно, но Олимпиада – это мечта. Я особо не думал об этом в начале сезона, но желание выступить на Играх было всегда во мне.

– Теперь мечта будет о золотой медали Олимпиады?

– Мечта о золотой медали Олимпиады была всегда и сейчас остается.

– После Олимпиады прошло несколько дней, насколько изменилось ваше отношение к серебряной медали? Стала она более ценной?

– Она для меня в любом случае будет ценной. Сейчас эмоции успокоились, и все мысли о плей-офф КХЛ.

– Какое для вас самое яркое впечатление Олимпиады?

– Матчи – это самые яркие эмоции. Также останется в памяти чествование в Москве, очень приятно было видеть столько людей. Это незабываемые эмоции.

– Как сейчас настроение перед плей-офф ? Силы и эмоции остались?

– Замечательное настроение. Силы и эмоции есть, а особенно после Олимпиады. Эмоций положительных стало намного больше! – сказал защитник и сборной России.