Сергей Телегин: «Серебряная медаль для меня в любом случае будет ценной»

Сергей Телегин высказался о ценности серебряной медали Олимпиады-2022.
Сборная России проиграла финнам со счетом 1:2 в финале турнира.
– Перед началом сезона вы могли представить, что будете играть на Олимпиаде?
– Не мог представить, естественно, но Олимпиада – это мечта. Я особо не думал об этом в начале сезона, но желание выступить на Играх было всегда во мне.
– Теперь мечта будет о золотой медали Олимпиады?
– Мечта о золотой медали Олимпиады была всегда и сейчас остается.
– После Олимпиады прошло несколько дней, насколько изменилось ваше отношение к серебряной медали? Стала она более ценной?
– Она для меня в любом случае будет ценной. Сейчас эмоции успокоились, и все мысли о плей-офф КХЛ.
– Какое для вас самое яркое впечатление Олимпиады?
– Матчи – это самые яркие эмоции. Также останется в памяти чествование в Москве, очень приятно было видеть столько людей. Это незабываемые эмоции.
– Как сейчас настроение перед плей-офф КХЛ? Силы и эмоции остались?
– Замечательное настроение. Силы и эмоции есть, а особенно после Олимпиады. Эмоций положительных стало намного больше! – сказал защитник «Трактора» и сборной России.