Кожевников об опухоли мозга у Амирова: «Жалко. Главное, чтобы у него была жизнь. Рано говорить о хоккее»

Александр Кожевников пожелал здоровья Родиону Амирову, у которого обнаружили рак мозга.
Ранее стало известно, что у хоккеиста обнаружена опухоль головного мозга. 28 января ему был поставлен официальный диагноз. Он лечится в Германии и намерен вернуться в профессиональный хоккей.
«Важно понять, на какой стадии заболевание. Главное, чтобы у него была жизнь.
Рано говорить о хоккее. В этой жизни все бывает, надо трудиться.
Я желаю ему только здоровья, чтобы он выдержал все это. Если играет в хоккей, значит, есть характер. Жалко», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
20-летний Амиров выступает в КХЛ за «Салават Юлаев» на правах аренды из «Торонто».