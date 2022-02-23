Экс-врач «Спартака» Лю: «Амирову нужно срочно делать операцию. Опухоль мозга – это очень серьезно»

Врач Лю Хуншэнь считает, что Родиону Амирову нужно срочно делать операцию.

Ранее стало известно, что у хоккеиста обнаружена опухоль головного мозга. 28 января ему был поставлен официальный диагноз. Он лечится в Германии и намерен вернуться в профессиональный хоккей.

20-летний Амиров выступает в за на правах аренды из «Торонто». «Лифс» выбрали россиянина на драфте НХЛ-2020 в первом раунде под 15-м общим номером.

«Опухоль мозга – это уже очень серьезно. Обычно начинается все с нарушения зрения и двигательной системы.

Нужно срочно делать операцию, это единственный выход. Ему всего 20 лет, он еще молодой. Если недавно нашли и сделают операцию, он сможет вернуться в спорт», – сказал врач, ранее работавший в футбольном клубе «Спартак».

У 20-летнего Амирова обнаружена опухоль головного мозга