Набутов о 3:7 в 2010 году: «Канадцы забегали так, как никогда не бегали. Ответов на вопросы не услышали – почему? Потому что Олимпиада проходила в Канаде»

объяснил непредвиденными обстоятельствами поражение России от Канады в 2010 году.

На Олимпиаде в Ванкувере российские хоккеисты уступили канадцам со счетом 3:7.

«Хоккей все равно остается главным видом – не зря его проводят в последний день Игр, как точку ставят.

Ну и поскольку последнее всегда запоминается лучше, поражение наших огорчило. Еще одна невыигранная Олимпиада.

Четыре года назад наши мучились в финале с немцами, только на последних секундах сравняли счет, до этого на трех Олимпиадах проигрывали – даже в Сочи, у себя дома, когда играли все наши звезды .

Иногда, конечно, возникают непредвиденные обстоятельства, как в Ванкувере, когда канадцы вышли против наших в четвертьфинале и в первом периоде так забегали, как никогда не бегали ни раньше, ни потом. Масса вопросов возникла тогда к . И их даже кое-кто задавал, только ответов не услышал, – а почему? Потому что Олимпиада проходила в Канаде…

А с другой стороны, хоккей очень выровнялся за последние годы. Вот сейчас в Пекине: наши играют с датчанами и побеждают всего лишь 3:1.

Да раньше бы сборная СССР датчанам бы забила столько, сколько захотела, хоть 10. А сейчас такого больше нет.

Сейчас сильными стали все команды – финны, швейцарцы, очень все выровнялось, битва во всех матчах идет шайба в шайбу», – заявил комментатор.

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