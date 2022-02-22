Юрий Новиков: «Всех скептиков и критиканов сборной хочу спросить, где наши любимые канадцы, которые все время лучше нас?»

предложил критикам сборной России вспомнить о результате Канады на Олимпиаде.

Заслуженный тренер России высказался о выступлении сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине, где она получила серебряные медали.

– Как оцените работу тренерского штаба сборной России на Олимпиаде?

– Тренерский штаб я не имею права оценивать, а сборной России за выступление на Олимпиаде я бы поставил четверку. Это даже удивительно в связи с тем, что происходило внутри нашего хоккея до турнира. Тренеры были одни, вторые, третьи, на Кубке Первого канала – одна команда, потом другая.

По идее, сборная России должна была рассыпаться на Олимпиаде. И второе место с таким составом – это очень хороший результат! Сборная прыгнула выше крыши – однозначно. Специалисты говорят, мол, финны играли в финале лучше. Но мы уступили всего в одну шайбу. Разве люди, которые играли в хоккей лучше меня, не понимают, что любую игру можно вытащить и нам не хватило двух бросков?

Может быть, те же Бурдасов и Кузьменко помогли бы сборной. Нужны были ломовые нападающие, которые бы создали шурум-бурум. В решающей игре одну шайбу должен забрасывать тренер. К сожалению, Жамнов не забил.

Всех скептиков и критиканов я хочу спросить, где наши любимые канадцы, которые все время лучше нас? Где они? Заокеанская пресса сейчас тоже недовольна результатом и поливает грязью свою сборную? Это интересно.

А наши ребята, которые играли за океаном, постоянно говорят, как там все хорошо и умно. Если в все хорошо, почему у них выигрывает только одна команда? И та, в которой на первых ролях наши ребята – Кучеров, Василевский, – сказал Новиков.

Сборная Канады в Пекине вылетела в четвертьфинале, проиграв Швеции (0:2).