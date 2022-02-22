Владимир Потанин: «Уровень Олимпиады без НХЛ падает драматично. Без сильнейших хоккей превращается в олимпийский футбол»

заявил о драматичном падении уровня хоккейного турнира на Олимпиадах.

– Президент ИИХФ Люк Тардиф рассуждал на пресс-конференции, стоит ли переносить хоккей в программу летних Олимпиад. Это решило бы вопрос с участием игроков . Как вы относитесь к этой инициативе?

– Хоккей на постепенно превращается в олимпийский футбол, где не участвуют все сильнейшие.

Это не такое престижное соревнование, и титул чемпиона мира или Европы в футболе ценится гораздо выше.

Хоккей без игроков НХЛ движется в ту же сторону. Когда их нет, уровень Олимпиады падает драматично.

Но это не повод – делать перенос на лето. Потому что хоккей – краеугольный камень любой зимней Олимпиады. Это драйвер внимания!

Хоккей сам по себе может утонуть в летних видах спорта, где также есть футбол, баскетбол, волейбол, гандбол…

Он растворится, к нему очень сильно упадет интерес. И я думаю, что МОК и ИИХФ не пойдут на такие тектонические изменения, – заявил президент компании «Норникель» и глава попечительского совета фонда Ночной хоккейной лиги.

Олимпиада показала, что мы на грани развала как хоккейная нация. Это были полтора месяца бесконечной склоки