Чемпион мира по кудо Караульных: «Хоккеисты на Олимпиаде справились с канадцами и шведами, показывали нестандартные ходы, на мастерстве проходили. Красивый хоккей»

Константин Караульных заявил, что российские хоккеисты показывали нестандартные ходы на .

«Молодцы хоккеисты. Чуть-чуть их не хватило на золото, но серебро – это достойный результат.

Они справились с канадцами и шведами – наши ребята показали серьезный хоккей, показывали нестандартный ходы, где-то на личном мастерстве проходили – хоккей был красивый в этот раз.

В целом впечатления очень положительное, несмотря на все, что происходило вокруг.

Российское участие на Олимпиаде было достойным!» – заявил двукратный чемпион мира по кудо, заслуженный мастер спорта, тренер юниорской сборной Дальневосточного округа.

В финале турнира уступила Финляндии (1:2). С командой Канады россияне в Пекине не встречались.

На Олимпиаде Россия пришла к стилю, который всегда презирала. С такой игрой никакие медали не нужны