Чемпион мира по кудо Караульных: «Хоккеисты на Олимпиаде справились с канадцами и шведами, показывали нестандартные ходы, на мастерстве проходили. Красивый хоккей»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Канады по хоккею Сборная Швеции по хоккею КХЛ Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Константин Караульных заявил, что российские хоккеисты показывали нестандартные ходы на Олимпиаде.

«Молодцы хоккеисты. Чуть-чуть их не хватило на золото, но серебро – это достойный результат.

Они справились с канадцами и шведами – наши ребята показали серьезный хоккей, показывали нестандартный ходы, где-то на личном мастерстве проходили – хоккей был красивый в этот раз.

В целом впечатления очень положительное, несмотря на все, что происходило вокруг.

Российское участие на Олимпиаде было достойным!» – заявил двукратный чемпион мира по кудо, заслуженный мастер спорта, тренер юниорской сборной Дальневосточного округа.

В финале турнира Россия уступила Финляндии (1:2). С командой Канады россияне в Пекине не встречались.

На Олимпиаде Россия пришла к стилю, который всегда презирала. С такой игрой никакие медали не нужны

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные