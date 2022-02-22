Чемпион мира по кудо Караульных: «Хоккеисты на Олимпиаде справились с канадцами и шведами, показывали нестандартные ходы, на мастерстве проходили. Красивый хоккей»

Константин Караульных заявил, что российские хоккеисты показывали нестандартные ходы на Олимпиаде.
«Молодцы хоккеисты. Чуть-чуть их не хватило на золото, но серебро – это достойный результат.
Они справились с канадцами и шведами – наши ребята показали серьезный хоккей, показывали нестандартный ходы, где-то на личном мастерстве проходили – хоккей был красивый в этот раз.
В целом впечатления очень положительное, несмотря на все, что происходило вокруг.
Российское участие на Олимпиаде было достойным!» – заявил двукратный чемпион мира по кудо, заслуженный мастер спорта, тренер юниорской сборной Дальневосточного округа.
В финале турнира Россия уступила Финляндии (1:2). С командой Канады россияне в Пекине не встречались.
На Олимпиаде Россия пришла к стилю, который всегда презирала. С такой игрой никакие медали не нужны