Ларионов про Олимпиаду: «Хоккей невысокого уровня. Без НХЛ игра проигрывает в накале, мастерстве, скоростях»

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Игорь Ларионов назвал невысоким качество хоккея на Олимпиаде-2022.

– Какие впечатления оставляет игра сборной России? Не сказать, что команда играет в зрелищный хоккей, но при этом есть результат.

– Это и радует. Если выбран такой стиль, такой состав, такие игроки, то и получаем то, что ожидали.

На таких турнирах важен результат. Конечно, хотелось бы какой-то изюминки, зрелищности, но что есть, то есть. Желаем успеха сборной России в финальном матче с финнами.

– Насколько интересен хоккей на Олимпийских играх без участия хоккеистов НХЛ?

– Вот здесь я, конечно, могу сказать, что хоккей невысокого уровня. Но что есть, то есть.

Всегда хочется видеть эволюцию игры там, где играют лучшие против лучших. Поэтому безусловно, что без участия НХЛ игра проигрывает в плане накала, мастерства, скоростей.

Но, тем не менее, здесь мы открыли несколько молодых игроков как в составе сборной России, так и среди канадцев. Также хороший молодой парень играет за сборную Словакии.

Но в целом три-четыре человека – это мало, потому что из-за отсутствия НХЛ все команды очень старые.

Конечно, уровень НХЛ гораздо выше, чем то, что мы видим здесь, – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Фаворит хоккейного финала – не Россия, а Финляндия. Сейчас у нее лучший шанс впервые взять золото Олимпиады

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