Сергей Гимаев-младший: «У сборной Финляндии много игроков из КХЛ – это делает честь лиге, показывает, что она развивается»

высказался о победе Финляндии на в Пекине.

«Перед этими Олимпийскими играми и я говорил, и многие эксперты отмечали, что именно сборная Финляндии – главные фавориты турнира.

В принципе так и получилось. По ходу всего турнира финны выглядели убедительно и в финальном матче они выглядели все же предпочтительнее нашей сборной.

Они выиграли по делу. В составе финской сборной много игроков из КХЛ – это делает честь нашей лиге, показывает, что она развивается.

Ведущие игроки финской сборной, не выступающие за океаном, играют не в родном чемпионате Финляндии, а именно в . Зачастую финские легионеры при этом – лидеры своих клубов.

Серебро сборной России – достойный результат. Я хочу поздравить наших ребят с этими медалями.

Мы привыкли, что Россия бьется за золото, но давайте будем объективны, сборная Финляндии была сильнее нашей команды, что мы и увидели в финале.

Тем не менее, считаю, что это серебро мы выиграли. Сборная подарила нам много эмоций – взять хотя бы полуфинальный матч против Швеции», – заявил комментатор и бывший защитник клубов КХЛ.

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