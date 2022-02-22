Арсений Грицюк: «Я потерял массу в Пекине, было много нервов. Не скажу, что хорошо кормили»

не похвалил качество питания на прошедшей в Пекине.

– Насколько сложно будет сейчас переключиться с олимпийского уровня на уровень : физически и психологически?

– Не думаю, что будет тяжело. Мы прилетели только вчера, сегодня уже покатались. Мне не хватает прогулок, ресторанов.

Главное – набрать свою массу, которую я потерял в Пекине, было много нервов.

Сейчас нужно грамотно восстановиться и в убойной форме подойти к плей-офф.

– То есть кормили плохо?

– Не скажу, что хорошо кормили. В не так кормят, – заявил нападающий сборной России.

Третьяк каждый год говорит, что в России не хватает катков. Обычно так он объясняет поражения сборной