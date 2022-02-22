Арсений Грицюк: «Я потерял массу в Пекине, было много нервов. Не скажу, что хорошо кормили»

Арсений Грицюк не похвалил качество питания на прошедшей Олимпиаде в Пекине.
– Насколько сложно будет сейчас переключиться с олимпийского уровня на уровень КХЛ: физически и психологически?
– Не думаю, что будет тяжело. Мы прилетели только вчера, сегодня уже покатались. Мне не хватает прогулок, ресторанов.
Главное – набрать свою массу, которую я потерял в Пекине, было много нервов.
Сейчас нужно грамотно восстановиться и в убойной форме подойти к плей-офф.
– То есть кормили плохо?
– Не скажу, что хорошо кормили. В «Авангарде» не так кормят, – заявил нападающий сборной России.
Третьяк каждый год говорит, что в России не хватает катков. Обычно так он объясняет поражения сборной