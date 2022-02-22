Арсений Грицюк: «Я потерял массу в Пекине, было много нервов. Не скажу, что хорошо кормили»

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Арсений Грицюк не похвалил качество питания на прошедшей Олимпиаде в Пекине.

– Насколько сложно будет сейчас переключиться с олимпийского уровня на уровень КХЛ: физически и психологически?

 – Не думаю, что будет тяжело. Мы прилетели только вчера, сегодня уже покатались. Мне не хватает прогулок, ресторанов.

Главное – набрать свою массу, которую я потерял в Пекине, было много нервов.

Сейчас нужно грамотно восстановиться и в убойной форме подойти к плей-офф.

– То есть кормили плохо?

– Не скажу, что хорошо кормили. В «Авангарде» не так кормят, – заявил нападающий сборной России.

Третьяк каждый год говорит, что в России не хватает катков. Обычно так он объясняет поражения сборной

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