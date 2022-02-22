Семенов об Олимпиаде: «Мы не добились того, чего хотели. На церемонии люди стояли с плакатами, Россия все равно переживает»

Кирилл Семенов рассказал об итогах Олимпиады в Пекине.
– Нам немного не хватило – проиграли решающую битву. Хочу сказать огромное спасибо всем ребятам, тренерам, массажистам, персоналу, а также болельщикам за поддержку!
Мы стали одной семьей, полтора месяца провели вместе, бок о бок, плечом к плечу, сражались до последней секунды.
Немного не хватило нам взять золото, за которым мы шли. Серебро тоже хорошо, но все-таки мы не добились того, чего хотели.
– Ты начинал турнир тринадцатым нападающим, потом в нижних звеньях, но забивал, и в итоге на полуфинал и финал выходил уже в первом звене. Такой был настрой – подняться, помочь, показать все, что можно?
– Вы знаете, на самом деле разные звенья пробовались, может где-то что-то не шло. Тринадцатый нападающий – это не значит, что ты сидишь.
В первую очередь, все ребята, приехавшие со сборной, добились своего: всегда мечтаешь играть на Олимпиаде, бороться за медали. Это самый престижный турнир из всех тех, которые могут быть.
Мы все были счастливы. Не важно, сколько ты сыграл, самое главное, что ты вложил в это душу и сердце.
– Силы на плей-офф еще остались?
– На самом деле мы только вчера прилетели, не могли вылететь часов пять, наверное, оттуда летели семь с половиной часов.
Плюс пока вчера прошла церемония – пришло много болельщиков, спасибо им огромное. Пока по улице ехали – стояли тоже с плакатами. Россия все равно переживает, и это очень здорово!
Все молодцы. Те, кто участвовал в других дисциплинах, тоже приехали, несмотря на то, что были вымотаны дорогой и соревнованиями.
У нас сейчас есть неделя до первой игры, поэтому нужно восстановиться, набраться эмоций – и в бой, за Кубком Гагарина! – сказал нападающий сборной России и «Авангарда».
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