Семенов об Олимпиаде: «Мы не добились того, чего хотели. На церемонии люди стояли с плакатами, Россия все равно переживает»

рассказал об итогах Олимпиады в Пекине.

– Нам немного не хватило – проиграли решающую битву. Хочу сказать огромное спасибо всем ребятам, тренерам, массажистам, персоналу, а также болельщикам за поддержку!

Мы стали одной семьей, полтора месяца провели вместе, бок о бок, плечом к плечу, сражались до последней секунды.

Немного не хватило нам взять золото, за которым мы шли. Серебро тоже хорошо, но все-таки мы не добились того, чего хотели.

– Ты начинал турнир тринадцатым нападающим, потом в нижних звеньях, но забивал, и в итоге на полуфинал и финал выходил уже в первом звене. Такой был настрой – подняться, помочь, показать все, что можно?

– Вы знаете, на самом деле разные звенья пробовались, может где-то что-то не шло. Тринадцатый нападающий – это не значит, что ты сидишь.

В первую очередь, все ребята, приехавшие со сборной, добились своего: всегда мечтаешь играть на , бороться за медали. Это самый престижный турнир из всех тех, которые могут быть.

Мы все были счастливы. Не важно, сколько ты сыграл, самое главное, что ты вложил в это душу и сердце.

– Силы на плей-офф еще остались?

– На самом деле мы только вчера прилетели, не могли вылететь часов пять, наверное, оттуда летели семь с половиной часов.

Плюс пока вчера прошла церемония – пришло много болельщиков, спасибо им огромное. Пока по улице ехали – стояли тоже с плакатами. Россия все равно переживает, и это очень здорово!

Все молодцы. Те, кто участвовал в других дисциплинах, тоже приехали, несмотря на то, что были вымотаны дорогой и соревнованиями.

У нас сейчас есть неделя до первой игры, поэтому нужно восстановиться, набраться эмоций – и в бой, за Кубком Гагарина! – сказал нападающий сборной России и .

Сколько в России катков? За 10 лет выросли больше всех в мире, по доступности обошли США