Боумэн о Сен-Луи: «Не думаю, что его работу в «Монреале» будут оценивать по количеству побед и поражений»

9-кратный обладатель Кубка Стэнли в качестве главного тренера клубов НХЛ Скотти Боумэн высказался о том, что возглавил «Монреаль».

«Посмотрим, останется ли Марти на посту тренера после этого сезона. Может быть, в следующем сезоне он войдет в руководство клуба.

Я думаю, «Канадиенс» хотят, чтобы он перед дедлайном оценил игроков, а также помощников тренера. Думаю, Марти будет работать в «Канадиенс» и после этого сезона.

Клуб полностью перестраивает хоккейный департамент. А у него свежий взгляд на то, с чем им нужно работать, готовясь к дедлайну, до которого осталось шесть недель.

Вспомните, как он попал в НХЛ. Его никто не задрафтовал, а он, несмотря на небольшие габариты, добился успеха, два раза становился лучшим бомбардиром, выиграл Кубок Стэнли, его ввели в Зал славы.

У него есть характер. Он верит в себя, с этим у него нет проблем. И он уважает хоккеистов и тренеров.

У Марти замечательная репутация. Перед ним стоит сложнейшая задача, и я не думаю, что его работу в этом сезоне будут оценивать по количеству побед и поражений», – сказал Боумэн.

«Монреаль» проиграл 10 матчей подряд. Следующие соперники – «Сент-Луис», «Айлендерс» и «Торонто»