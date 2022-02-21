Дмитрий Губерниев: «Хоккеисты мне предъявили: «Жестко написал, что финны нас возили». Спрашиваю: «А что, не возили?». Они согласились: «Ну да, возили»

рассказал, как хоккеисты признали, что их «возила» Финляндия.

В финальном матче российские хоккеисты уступили со счетом 1:2.

Губерниев общался с игроками в самолете перед вылетом в Москву из Пекина.

«Все понимают, что произошло. Мне хоккеисты предъявили: «Как жестко ты написал, что финны нас возили…»

Я спрашиваю: «Ну, а что, не возили?». «Ну да, возили», – согласились они. Но парни – огромные молодцы.

Они очень близко к сердцу приняли свой результат на этой Олимпиаде. И те, кто выходил на лед, и те, кто работали на лавке, и те, кто сидел в запасе.

Я верю, что в их жизни будет еще одна Олимпиада и уже там они завоюют золото», – заявил комментатор «Матч ТВ».

После матча Губерниев прокомментировал итоги финала следующим образом: «Почти весь финал нас возили. С таким хоккеем ОИ не выигрывают».

Олимпиада показала, что мы на грани развала как хоккейная нация. Это были полтора месяца бесконечной склоки