Третьяк и Тардиф посетят ЧМ в четвертом дивизионе в Бишкеке. Сборные Киргизии, Кувейта, Малайзии, Сингапура и Ирана сыграют на турнире

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Владислав Третьяк посетит чемпионат мира по хоккею в Киргизии.

С 3 по 8 марта в Бишкеке пройдет чемпионат мира в четвертом дивизионе. Об этом сообщил заместитель директора департамента физической культуры и спорта Киргизии Самат Токтоналиев.

В турнире примут участие сборные Киргизии, Кувейта, Малайзии, Сингапура и Ирана.

«На турнир прибудет немало всемирно известных спортсменов и легенд хоккея. Среди гостей ожидаются Люк Тардиф – президент Международной федерации хоккея, Петр Бржиза – первый вице-президент Международной федерации хоккея. Владислав Третьяк – президент Федерации хоккея России, Франц Райндль – президент Федерации хоккея Германии и Александр Богданович – президент Федерации хоккея Республики Беларусь», – сказал Токтоналиев.

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