Третьяк о Федотове: «Сильнейший вратарь. Дай бог, чтобы он остался в нашем хоккее»

считает, что Иван Федотов был лучшим игроком сборной России на .

– По поводу игры в воротах – согласны, что у нас появился еще один вратарь самого высокого уровня?

– За него было очень много переживаний, поскольку он был фактически новичком команды, сыграл лишь на Кубке Первого канала.

У него есть и характер, и стабильность. Он настолько четко играл, как будто много лет был в сборной. Считаю, что он был лучшим игроком в нашей команде. Мы имеем сильнейшего вратаря, и дай бог, чтобы он остался в нашем хоккее.

– Напоминает ли он кого-то вам из вратарей прежних лет?

– Он высокий, действует примерно в таком стиле, в котором играют все вратари сейчас. Самое главное, у него есть хладнокровие, мышление, правильный выбор позиции. И самое главное, что у него есть стойкий характер.

Когда я играл, у меня было право на ошибку. А у него, молодого неопытного вратаря, такого права нет, потому что моя команда забивала две-три шайбы 100%. 2:0 тогда был самый маленький счет. Представляете, какая у него должна быть концентрация, и он проявил это. Я позвонил даже [Сергею] Наумову, поблагодарил его, сказал, что прекрасная работа, – сказал президент .