Третьяк о праздновании 50-летия Суперсерии-1972: «Диалог в области хоккея – хороший инструмент расширения сотрудничества России и Канады»

рассказал о подготовке к празднованию 50-летия Суперсерии-1972.

Он сообщил, что посольства Канады и России, а также совместно с Федерацией хоккея Канады войдут в рабочую группу по подготовке к празднованию юбилея Суперсерии между сборными СССР и Канады.

В офисе ФХР состоялась рабочая встреча Третьяка с послом Канады в России Элисон Леклер.

«Встреча получилась содержательной и конструктивной, громко отпраздновать юбилей Суперсерии-1972 – это обоюдное желание двух наших стран.

Я рассказал послу Канады, что мы собираемся пригласить в гости канадских ветеранов и функционеров. А также подготовим специальные фильмы, выставку в Музее хоккея и праздничные мероприятия по всей стране, чтобы знали и помнили героев 1972 года. В честь юбилея Суперсерии сыграем специальный матч, скорее всего, между юниорскими командами.

Элисон Леклер сообщила, что самая большая канадская телекомпания CBC уже сделала интересный фильм, а казначейство выпустит в обращение специальный канадский доллар, посвященный Суперсерии.

Канадская сторона хочет пригласить наших ветеранов во все четыре города, где проходили матчи в 1972-м: Монреаль, Торонто, Ванкувер, Виннипег. Визит русской делегации запланирован на начало сентября, а в конце этого месяца примем канадцев у себя. Надеемся, что этим планам не помешает форс-мажор в виде пандемии.

Диалог в области хоккея – хороший инструмент расширения сотрудничества двух стран, матчи Суперсерии-1972 были уникальными, их запомнил весь мир. И Россия, и Канада стремятся популяризировать хоккей в наших странах, во всем мире, чтобы как можно больше молодежи приходило в наш любимый спорт, становилось профессионалами или преданными болельщиками, чтобы они следили за хоккейными событиями, были патриотами, знали славную историю и ледовых героев прошлых лет.

Для подготовки к празднованию юбилея Суперсерии будет создана рабочая группа в четырехстороннем формате – ФХР, канадская федерация, а также посольства обеих наших стран», – сказал президент ФХР.

Суперсерия СССР – Канада проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Первые четыре игры прошли в Канаде, последующие четыре – в Москве. После семи матчей, один из которых завершился вничью, каждая из команд имела по три победы. Последний матч серии 28 сентября завершился со счетом 6:5 в пользу канадцев.