В Казани прошел межконфессиональный турнир: «Православные и мусульмане выходят на лед вместе, военные с нами! Так и должно быть»

В Казани прошел межконфессиональный хоккейный турнир.

Кубок Дружбы – Дуслык завершился 20 февраля. Это всероссийский турнир, организованный по инициативе Казанской епархии и духовного управления мусульман Республики Татарстан.

В турнире приняли участие 10 команд из Санкт-Петербурга, Североморска, Салавата и Казани, сообщает «Бизнес Online».

Команды состояли из представителей православного и мусульманского духовенства, прихожан и православной молодежи. Участие в соревнованиях также принимали сотрудники Верховного суда Татарстана.

Кроме того, регламентом предусмотрено, что в командах должно быть не менее трех бывших профессиональных хоккеистов в возрасте 35+ и 45+ лет. В этом году участие в турнире приняли и Кирилл Голубев.

19 февраля матч между «Миллениумом» и «Фемидой» посетили генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин, исполнительный директор клуба Мансур Усманов, а также вице-президент федерации хоккея Татарстана Андрей Рябов.

Во Дворец спорта также приехали муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, глава Татарстанской митрополии владыка Кирилл, президент Татарстана Рустам Минниханов и министр спорта республики Владимир Леонов.

«Кругом царит атмосфера дружбы. Православные и мусульмане выходят на лед вместе, и наши военные с нами! Так и должно быть.

Уверен, что проведение Кубка Дружбы станет доброй традицией. Хоккей – любимый вид спорта татарстанцев. Спасибо вам, что участвуете в его развитии!» – сказал Минниханов после игры.

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