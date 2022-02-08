Касатонов о Ночной лиге: «Мы играли в хоккей с Путиным. Когда закончили, было 12 ночи. Он сказал: «Кто бы знал, чем мы занимаемся, посмеялся!»

Двукратный олимпийский чемпион поделился воспоминаниями о создании Ночной хоккейной лиги.

– Вы являетесь одним из руководителей Ночной хоккейной лиги, которая объединяет тысячи любителей игры. Как пришла идея создания такой организации?

– Можно сказать, случайно. Однажды мы играли в хоккей с президентом России Владимиром Путиным. Когда закончили, было уже двенадцать ночи. Владимир Владимирович сказал: «Кто бы знал, чем мы ночью занимаемся, посмеялся!» А оказалось, что для любителей игры это самое подходящее время. Люди закончили работу, есть свободный лед. Так и пришла идея создать Ночную лигу.

Разработали регламент. Прежде всего – никаких профессионалов. Затем – честное судейство. После в регионах начали искать любительские команды, устраивать турниры. Ребята, кто играет в хоккей, увидели, что у нас все по-спортивному, правильно, честно, и стали присоединяться.

Сегодня в Ночной хоккейной лиге более двадцати тысяч любителей хоккея. А если добавить к этому семьи, которые болеют за своих игроков, то количество людей, вовлеченных в спорт, огромное. Так что Ночную хоккейную лигу смело можно назвать одним из самых крупных социальных проектов в мире, – сказал Касатонов.