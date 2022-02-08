Касатонов о Путине: «Для его загруженности и возраста стать на коньки и играть на публику – это говорит о характере»

Двукратный олимпийский чемпион оценил уровень хоккейной подготовки президента России Владимира Путина.

– В Ночной лиге и президент России играет. Хорошо на коньках катается?

– Считаю, что для его уровня загруженности и возраста стать на коньки и играть на публику – это говорит о его характере, его любви к хоккею. Он же не профессионал и не стремится им быть.

– Один из принципов Ночной хоккейной лиги – честное судейство. А команда Путина может не победить?

– С президентом в команде рядом мы, легенды хоккея. Как же он проиграет? – ответил Касатонов.