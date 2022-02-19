Хоккейная команда суворовцев в Екатеринбурге устроила флэшмоб в поддержку Валиевой

Теги Олимпиада-2022 любительский хоккей Камила Валиева Хоккей

Хоккеисты-суворовцы из Екатеринбурга устроили флэшмоб в поддержку Камилы Валиевой.

Хоккейная команда Екатеринбургского суворовского военного училища поддержала фигуристку Камилу Валиеву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Перед началом тренировки суворовцы вышли на лед, держа на клюшках буквы, из которых составили хештег #КамилаМыСТобой.

«Мы решили поддержать нашу фигуристку Камилу Валиеву, а также наших хоккеистов. Я сам спортсмен и знаю, насколько сильное напряжение в ходе игры, выступления и насколько важна поддержка болельщиков», – объяснил капитан сборной училища Олег Одегов.

Ранее CAS допустил Валиеву до участия в личном турнире Олимпиады-2022 в Пекине на фоне ситуации с положительной допинг-пробой. Она заняла 4-е место, но расследование ее дела еще продолжается. 

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