Александр Юдин: «Россия проиграла финал по всем статьям. Финляндия играла в тот самый советский хоккей»

считает, что Россия по всем статьям уступила Финляндии в финале .

Вице-чемпион мира, известный тафгай прокомментировал исход решающего матча в Пекине.

«На мой взгляд, результат закономерный. Второе место для нынешней сборной – уже большой успех.

В финале мы проиграли по всем статьям. Финны владели преимуществом, много атаковали, создавали остроту. Играли в тот самый советский хоккей – пас-открывание-хороший бросок.

А вот у нас не было тех, кто мог взять игру на себя, повести партнеров за собой. Отметил бы вратаря Федотова, который выручал в, казалось бы, безнадежных ситуациях.

Тренерский штаб финнов показал свою работу, свой высокопрофессиональный уровень. К этой победе финны шли через усердную работу, продемонстрировали системный подход.

У игроков нашей сборной просела физика, когда нужно было прибавлять – у них не было сил, движения. Беготни и борьбы недостаточно для того, чтобы побеждать.

Как раз в этом матче не хватило , который мог бы своими действиями обострить игру и спасти нашу команду от поражения. А вот форварда финнов , выступающего за , хотелось бы поздравить с олимпийским золотом», – заявил Юдин.