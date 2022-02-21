Россия забила 3 гола в большинстве из 17 попыток на Олимпиаде

Теги Сборная России по хоккею Алексей Жамнов Вячеслав Войнов Никита Нестеров Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Михаил Григоренко Хоккей

Сборная России забросила всего три шайбы в большинстве на Олимпиаде-2022.

Национальная команда проиграла сборной Финляндии (1:2) в финале хоккейного турнира в Пекине.

За весь турнир команда тренера Алексея Жамнова получила 17 возможностей для реализации лишнего и использовало преимущество лишь трижды.

Большинство удавалось реализовать в играх против Чехии, в четвертьфинале с Данией и в финале с Финляндией.

Из трех голов два забили защитники – Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. Одна шайба на счету форварда Михаила Григоренко.

Импотенция в атаке, план как у финнов, у Гусева – 11 минут. В финале Олимпиады Россия не была готова побеждать

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