Россия забила 3 гола в большинстве из 17 попыток на Олимпиаде

забросила всего три шайбы в большинстве на Олимпиаде-2022.

Национальная команда проиграла сборной Финляндии (1:2) в финале хоккейного турнира в Пекине.

За весь турнир команда тренера получила 17 возможностей для реализации лишнего и использовало преимущество лишь трижды.

Большинство удавалось реализовать в играх против Чехии, в четвертьфинале с Данией и в финале с Финляндией.

Из трех голов два забили защитники – и . Одна шайба на счету форварда .

Импотенция в атаке, план как у финнов, у Гусева – 11 минут. В финале Олимпиады Россия не была готова побеждать