Россия забила 3 гола в большинстве из 17 попыток на Олимпиаде

Сборная России забросила всего три шайбы в большинстве на Олимпиаде-2022.
Национальная команда проиграла сборной Финляндии (1:2) в финале хоккейного турнира в Пекине.
За весь турнир команда тренера Алексея Жамнова получила 17 возможностей для реализации лишнего и использовало преимущество лишь трижды.
Большинство удавалось реализовать в играх против Чехии, в четвертьфинале с Данией и в финале с Финляндией.
Из трех голов два забили защитники – Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. Одна шайба на счету форварда Михаила Григоренко.
Импотенция в атаке, план как у финнов, у Гусева – 11 минут. В финале Олимпиады Россия не была готова побеждать