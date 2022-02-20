Губерниев об игре Слепышева в финале: «Оставил все силы для постов в интернете, видимо. На площадке нужно себя показывать, а не в инстаграме!»

прокомментировал слова о хейтерах после финала .

27-летний форвард хоккейной сборной России после поражения от Финляндии (1:2) написал в инстаграме: «Все гавноеды, хейтеры, оценщики, большинство российских СМИ – это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!»

«Разговаривать у себя в социальных сетях – замечательно, но я сегодня ждал совершенно другой игры от Слепышева. Но я так и не дождался этого чуда.

Он, видимо, оставил все свои силы для постов в интернете. На хоккейной площадке нужно себя показывать, а не в инстаграме!» – сказал комментатор.