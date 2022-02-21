Хоккейная сборная вылетит в Москву из Пекина вместе другими спортсменами олимпийской команды

Хоккеисты сборной России вылетят из Пекина в Москву вместе с другими спортсменами олимпийской команды.

«Летим со всеми», – сообщил тренер национальной хоккейной команды .

При этом сообщается, что вылет самолета с российскими спортсменами задерживается из-за проблем с погрузкой багажа. Самолет должен был отправиться в 07:00 по московскому времени.

Перед началом Олимпиады-2022 резонанс вызвало желание сборной России по хоккею вылететь в Пекин на отдельном самолете в целях минимизации рисков заражения коронавирусом.

Хоккейная сборная уступила Финляндии (1:2) в финале .