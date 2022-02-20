Илья Ковальчук: «Жамнов проявил себя профессионалом, настоящим мужиком. С ним пойду куда угодно»

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук высоко оценил тренера .

В воскресенье сборная России проиграла Финляндии (1:2) в финале олимпийского хоккейного турнира. Ковальчук начал работу генеральным менеджером команды осенью.



«Позже решим, буду ли работать дальше, но работать с Жамновым – удовольствие. Контракт мой истекает, позже решим. Посмотрим, что с карьерой игрока будет.

С Жамновым пойду куда угодно. Он меня не то чтобы удивил, он проявил себя профессионалом, мужиком настоящим, лидером. Как он вел себя с ребятами – это дорогого стоит. Таких людей надо держаться поближе», – сказал Ковальчук.