Илья Ковальчук: «Жамнов проявил себя профессионалом, настоящим мужиком. С ним пойду куда угодно»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Жамнов Илья Ковальчук Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Р-Спорт Хоккей

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук высоко оценил тренера Алексея Жамнова

В воскресенье сборная России проиграла Финляндии (1:2) в финале олимпийского хоккейного турнира. Ковальчук начал работу генеральным менеджером команды осенью.
 
«Позже решим, буду ли работать дальше, но работать с Жамновым – удовольствие. Контракт мой истекает, позже решим. Посмотрим, что с карьерой игрока будет.

С Жамновым пойду куда угодно. Он меня не то чтобы удивил, он проявил себя профессионалом, мужиком настоящим, лидером. Как он вел себя с ребятами – это дорогого стоит. Таких людей надо держаться поближе», – сказал Ковальчук.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные