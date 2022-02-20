Жамнов об игре сборной на Олимпиаде: «На канадской площадке хоккей был упрощен. Мы под него подстраивались»

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Алексей Жамнов считает, что маленькие коробки на Олимпиаде повлияли на игру сборной России.

Олимпийский хоккейный турнир в Пекине проходил на коробках канадского размера – 60 на 26 метров.

Сейчас на таких площадках проходят все турниры под эгидой ИИХФ, ранее стандартный размер был 60 на 30 метров. 

Сборная России осталась с серебром, проиграв Финляндии (1:2) в финальном матче. 

«Нельзя сравнивать Кубок Первого канала с Олимпийскими играми – это другая ответственность для игроков, подготовительный этап, у ребят не было такого давления.

Игра здесь была на канадской площадке, команды играли в совсем другой хоккей: тут была большая плотность, не было много времени для развития атаки. Если посмотреть на весь турнир, то тут все сводилось к пасу через борт, а раскаты я особо и не увидел.

Хоккей был упрощен, и надо было просто работать, мы подстраивались под тот хоккей, который был здесь. Мы хотели, чтобы у нас и в атаке было побольше голов, и в меньшинстве забивали больше, но сложилось так, как сложилось», – сказал главный тренер сборной России. 

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