Жамнов об игре сборной на Олимпиаде: «На канадской площадке хоккей был упрощен. Мы под него подстраивались»

считает, что маленькие коробки на повлияли на игру сборной России.

Олимпийский хоккейный турнир в Пекине проходил на коробках канадского размера – 60 на 26 метров.

Сейчас на таких площадках проходят все турниры под эгидой , ранее стандартный размер был 60 на 30 метров.

Сборная России осталась с серебром, проиграв Финляндии (1:2) в финальном матче.

«Нельзя сравнивать с Олимпийскими играми – это другая ответственность для игроков, подготовительный этап, у ребят не было такого давления.

Игра здесь была на канадской площадке, команды играли в совсем другой хоккей: тут была большая плотность, не было много времени для развития атаки. Если посмотреть на весь турнир, то тут все сводилось к пасу через борт, а раскаты я особо и не увидел.

Хоккей был упрощен, и надо было просто работать, мы подстраивались под тот хоккей, который был здесь. Мы хотели, чтобы у нас и в атаке было побольше голов, и в меньшинстве забивали больше, но сложилось так, как сложилось», – сказал главный тренер сборной России.