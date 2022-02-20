Зарипов о сборной России: «Радует, что команда молодая. У нее большое будущее»

считает, что у сборной России по хоккею большое будущее.

В финале Олимпиады-2022 команда проиграла финнам со счетом 1:2.

«Конечно, хотелось бы [увидеть победу], российские хоккеисты могли сыграть лучше и добиться максимального результата, но все профессионалы понимают, что это хоккей. Здесь не бывает так, что то, чего мы хотим, получаем.

Сегодня была абсолютно равная борьба, немного финны превосходили, соответственно, в реализации им повезло сегодня больше. Поэтому результат по делу.

Очень радостный момент, что наша сборная в числе победителей, вторую подряд борется за золото до последнего момента. Радует также, что команда молодая, у нее большое будущее», – сказал форвард «Ак Барса».