Беглов о сборной России на Олимпиаде: «Петербургские спортсмены подтвердили хоккейную славу Северной столицы»

Теги СКА Сборная России по хоккею КХЛ Никита Гусев Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Александр Самонов Политика Кирилл Марченко Александр Беглов Хоккей

Александр Беглов поздравил хоккеистов, завоевавших серебряные медали Олимпиады-2022.

В составе сборной России серебряными призерами стали игроки питерского СКА Александр Самонов, Кирилл Марченко и Никита Гусев.

«Уважаемые Никита Андреевич, Кирилл Игоревич и Александр Александрович!

Поздравляю вас и ваших товарищей с завоеванием серебряных наград Олимпийских игр в Пекине в турнире по хоккею с шайбой! 

Сборная команда Олимпийского комитета России достойно провела весь турнир и в финальном поединке продемонстрировала высокое мастерство, силу характера и волю к победе.

Петербургские спортсмены внесли значительный вклад в успешное выступление нашей команды, подтвердили хоккейную славу Северной столицы.

Поздравляю весь тренерский штаб хоккейной команды Олимпийского комитета России.

Желаю вам новых спортивных достижений и побед!» – говорится в заявлении губернатора Санкт-Петербурга.

Российская команда проиграла финнам со счетом 1:2 в финале Олимпиады.

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