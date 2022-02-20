Беглов о сборной России на Олимпиаде: «Петербургские спортсмены подтвердили хоккейную славу Северной столицы»

Александр Беглов поздравил хоккеистов, завоевавших серебряные медали Олимпиады-2022.

В составе сборной России серебряными призерами стали игроки питерского СКА Александр Самонов, и .

«Уважаемые Никита Андреевич, Кирилл Игоревич и Александр Александрович!

Поздравляю вас и ваших товарищей с завоеванием серебряных наград Олимпийских игр в Пекине в турнире по хоккею с шайбой!

Сборная команда Олимпийского комитета России достойно провела весь турнир и в финальном поединке продемонстрировала высокое мастерство, силу характера и волю к победе.

Петербургские спортсмены внесли значительный вклад в успешное выступление нашей команды, подтвердили хоккейную славу Северной столицы.

Поздравляю весь тренерский штаб хоккейной команды Олимпийского комитета России.

Желаю вам новых спортивных достижений и побед!» – говорится в заявлении губернатора Санкт-Петербурга.

Российская команда проиграла финнам со счетом 1:2 в финале .