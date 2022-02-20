Дементьев о словах Слепышева: «Он не до конца осознает ответственность за сказанное. Бывает»

отреагировал на слова Антона Слепышева о хейтерах после финала .

27-летний форвард и хоккейной сборной России после поражения от Финляндии (1:2) написал в инстаграме: «Все гавноеды, хейтеры, оценщики, большинство российских СМИ – это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!»

«Будучи публичным человеком, он не до конца осознает ответственность за сказанное. Бывает.

В любом случае не стоит принимать сказанное им на личный счет кого бы то ни было», – написал агент.

Неудачный день Антона Слепышева: «-2» в финале, побег от журналистов, «гавноеды» в инстаграме