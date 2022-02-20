Терещенко о том, кто разочаровал в Пекине: «Шипачев, Галиев, Григоренко. Нужно было понять, что Олимпиада – это другой уровень»

Алексей Терещенко сообщил, что его разочаровала игра Вадима Шипачева на Олимпиаде-2022.

– Кто-то разочаровал по итогам турнира?

– Хоккеисты, от которых мы все ожидали большего: Вадим Шипачев, Стас Галиев, Миша Григоренко. При всем уважении к ребятам, но нужно было понять, что Олимпиада – это другой уровень. То же самое стоит сказать и тренерам, которые должны сделать выводы.

– Кто обрадовал в этой сборной?

– Во-первых, третья тройка – Павел Карнаухов, Антон Слепышев, Дмитрий Воронков. На протяжении всего турнира они выглядели хорошо и не сдавали свой темп игры.

Понравились Володя Ткачев, Арсений Грицюк, Александр Никишин, Александр Елесин, – сказал трехкратный чемпион мира в интервью «Бизнес Online».

Капитан сборной Шипачев забил 1 гол и набрал 3 очка на Олимпиаде. Из них 2 балла – в матче с Данией