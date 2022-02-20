Терещенко о том, кто разочаровал в Пекине: «Шипачев, Галиев, Григоренко. Нужно было понять, что Олимпиада – это другой уровень»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Терещенко Вадим Шипачев Станислав Галиев Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Владимир Ткачев Михаил Григоренко Антон Слепышев Павел Карнаухов Александр Елесин Дмитрий Воронков Арсений Грицюк Александр Никишин Хоккей

Алексей Терещенко сообщил, что его разочаровала игра Вадима Шипачева на Олимпиаде-2022.

– Кто-то разочаровал по итогам турнира?

– Хоккеисты, от которых мы все ожидали большего: Вадим Шипачев, Стас Галиев, Миша Григоренко. При всем уважении к ребятам, но нужно было понять, что Олимпиада – это другой уровень. То же самое стоит сказать и тренерам, которые должны сделать выводы. 

– Кто обрадовал в этой сборной? 

– Во-первых, третья тройка – Павел Карнаухов, Антон Слепышев, Дмитрий Воронков. На протяжении всего турнира они выглядели хорошо и не сдавали свой темп игры.

Понравились Володя Ткачев, Арсений Грицюк, Александр Никишин, Александр Елесин, – сказал трехкратный чемпион мира в интервью «Бизнес Online».

Капитан сборной Шипачев забил 1 гол и набрал 3 очка на Олимпиаде. Из них 2 балла – в матче с Данией

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