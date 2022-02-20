Мостовой о словах Слепышева: «Спорт захватила волна хейтеров, но и хоккея слишком много стало. Сделайте ЧМ раз в два года хотя бы, поднадоедает»

ответил на слова Антона Слепышева о хейтерах после финала .

27-летний форвард и хоккейной сборной России после поражения от Финляндии (1:2) написал в инстаграме: «Все гавноеды, хейтеры, оценщики, большинство российских СМИ – это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!»

«Конечно, Слепышев сказал это на эмоциях. Но сейчас спорт захватила волна хейтеров. Больше говоришь не о том, кто выиграл, а кто кого послал, кто в чем одет, у кого допинг, кто не ответил, кто не пожал.

Все превращается из спорта в закулисные игры. Но и те, кто говорит, тоже ведь имеют на это право. Это ведь не просто так.

Просто хоккея слишком много уже стало. Сейчас уже чемпионат мира будет. Елки-палки, ну сделайте его раз в два года хотя бы, чтобы люди к нему стремились. А так поднадоедает, когда все время играешь с одними и теми же», – сказал бывший футболист сборной России.

Неудачный день Антона Слепышева: «-2» в финале, побег от журналистов, «гавноеды» в инстаграме