«Металлург»: «Поздравляем Олкинуору с золотом! Теперь в команде два вратаря-победителя Олимпиад – Юхо и Кошечкин. Редчайший случай»

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«Металлург» поздравил вратаря Юхо Олкинуору с победой на Олимпиаде-2022.

Голкипер выступал на турнире в составе сборной Финляндии.

В финале Олимпиады финны обыграли команду России (2:1).

«Поздравляем Юхо Олкинуору с золотом Олимпиады!

Теперь в нашей команде два вратаря-победителя Олимпиад: Василий Кошечкин и Юхо Олкинуора – редчайший случай в истории профессионального хоккея», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, Кошечкин выиграл золотую медаль на Олимпиаде-2018 в составе сборной России.

 
 
 
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Публикация от ХК Металлург Магнитогорск (@hcmetallurg)

Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто обещал победу и говорил, что главное – результат, должны уйти

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