«Металлург»: «Поздравляем Олкинуору с золотом! Теперь в команде два вратаря-победителя Олимпиад – Юхо и Кошечкин. Редчайший случай»

«Металлург» поздравил вратаря Юхо Олкинуору с победой на Олимпиаде-2022.
Голкипер выступал на турнире в составе сборной Финляндии.
В финале Олимпиады финны обыграли команду России (2:1).
«Поздравляем Юхо Олкинуору с золотом Олимпиады!
Теперь в нашей команде два вратаря-победителя Олимпиад: Василий Кошечкин и Юхо Олкинуора – редчайший случай в истории профессионального хоккея», – говорится в сообщении клуба.
Напомним, Кошечкин выиграл золотую медаль на Олимпиаде-2018 в составе сборной России.
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