«Металлург»: «Поздравляем Олкинуору с золотом! Теперь в команде два вратаря-победителя Олимпиад – Юхо и Кошечкин. Редчайший случай»

«Металлург» поздравил вратаря Юхо Олкинуору с победой на -2022.

Голкипер выступал на турнире в составе сборной Финляндии.

В финале Олимпиады финны обыграли команду России (2:1).

«Поздравляем Юхо Олкинуору с золотом Олимпиады!

Теперь в нашей команде два вратаря-победителя Олимпиад: и Юхо Олкинуора – редчайший случай в истории профессионального хоккея», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, Кошечкин выиграл золотую медаль на Олимпиаде-2018 в составе сборной России.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХК Металлург Магнитогорск (@hcmetallurg)

Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто обещал победу и говорил, что главное – результат, должны уйти