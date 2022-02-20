«Салават», «Авангард», «Сибирь» и «Нефтехимик» поздравили финских игроков с победой на Олимпиаде: «Олимпийские чемпионы 🏆🥇»

Теги Авангард Салават Юлаев Сибирь Нефтехимик Сборная России по хоккею Сборная Финляндии по хоккею КХЛ Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Харри Сятери Теему Хартикайнен Маркус Гранлунд Вилле Покка Кирилл Семенов Дамир Шарипзянов Сакари Маннинен Арсений Грицюк Франс Туохимаа Хоккей

Клубы КХЛ поздравили своих финских игроков с победой на Олимпиаде-2022.

«Салават Юлаев», «Авангард», «Сибирь» и «Нефтехимик» отреагировали на победу сборной Финляндии в матче против команды России (2:1) в финале Олимпийских игр.

«Хартикайнен, Маннинен и Гранлунд – олимпийские чемпионы 🏆🥇», – говорится в сообщении «Салавата».

«🔥🔥🔥 Харри Сятери – олимпийский чемпион», – сообщается в твиттере «Сибири».

«Франс Туохимаа – первый в истории нашего клуба олимпийский чемпион! 🥇», – написано в сообщении «Нефтехимика».

«Авангард» также отметил российских игроков клуба, завоевавших серебрянные медали.

«Cборная Финляндии – олимпийские чемпионы! У Вилле Покки – золото 🥇.

Кирилл Семенов, Арсений Грицюк, Дамир Шарипзянов – обладатели серебряных медалей 🥈🥈🥈», – говорится в твиттере омского клуба.

Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто обещал победу и говорил, что главное – результат, должны уйти

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные