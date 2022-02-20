«Салават», «Авангард», «Сибирь» и «Нефтехимик» поздравили финских игроков с победой на Олимпиаде: «Олимпийские чемпионы 🏆🥇»

Клубы КХЛ поздравили своих финских игроков с победой на Олимпиаде-2022.

, , «Сибирь» и «Нефтехимик» отреагировали на победу сборной Финляндии в матче против команды России (2:1) в финале Олимпийских игр.

«Хартикайнен, Маннинен и Гранлунд – олимпийские чемпионы 🏆🥇», – говорится в сообщении «Салавата».

«🔥🔥🔥 Харри Сятери – олимпийский чемпион», – сообщается в твиттере .

«Франс Туохимаа – первый в истории нашего клуба олимпийский чемпион! 🥇», – написано в сообщении «Нефтехимика».

«Авангард» также отметил российских игроков клуба, завоевавших серебрянные медали.

«Cборная Финляндии – олимпийские чемпионы! У Вилле Покки – золото 🥇.

, , Дамир Шарипзянов – обладатели серебряных медалей 🥈🥈🥈», – говорится в твиттере омского клуба.

Франс Туохимаа – первый в истории нашего клуба Олимпийский чемпион! 🥇 pic.twitter.com/7DyJpSvqat — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) February 20, 2022

Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто обещал победу и говорил, что главное – результат, должны уйти