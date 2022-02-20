Третьяк о штабе Жамнова: «Думаю, они должны готовить сборную к ЧМ, у них контракт. Получили хороший опыт, будем решать»

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Владислав Третьяк высказался о будущем штаба Алексея Жамнова в сборной России

Президент федерации подвел итоги Олимпиады-2022. В Пекине команда завоевала серебряные медали, проиграв в финале Финляндии (1:2). 

«Думаю, что они должны готовить команду к чемпионату мира, у них контракт. За два цикла Олимпиады ФХР провела большую работу: золото и серебро Олимпиады – это достойный результат.

Тренеры получили хороший опыт. Будем принимать решение», – сказал Третьяк.

Жамнов продолжит работу со сборной России и будет готовить ее к ЧМ-2022

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