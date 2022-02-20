Владислав Третьяк высказался о будущем штаба Алексея Жамнова в сборной России.

Президент федерации подвел итоги Олимпиады-2022. В Пекине команда завоевала серебряные медали, проиграв в финале Финляндии (1:2).

«Думаю, что они должны готовить команду к чемпионату мира, у них контракт. За два цикла Олимпиады ФХР провела большую работу: золото и серебро Олимпиады – это достойный результат.

Тренеры получили хороший опыт. Будем принимать решение», – сказал Третьяк.

Жамнов продолжит работу со сборной России и будет готовить ее к ЧМ-2022